Усе вирішується тут і зараз: Трубін оцінив тиск та відповальність перед матчем збірної України зі Швецією

Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін розповів про відповідальність та психологічний тиск напередодні матчу плейоф кваліфікації проти Швеції.

Своїми враженнями він поділився у інтерв'ю ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

"Дуже радий, що в нас є така можливість вийти на чемпіонат світу. Це щось унікальне для країни, для нас усіх. Чемпіонат світу раз в 4 роки і за всю свою кар'єру в тебе буде не так багато спроб там зіграти.



Тому я дивлюсь на це з позитивом, а з іншого боку це велика відповідальність. Це буде дуже великий психологічний тиск – 90 хвилин, додатковий час, пенальті – все вирішується тут і зараз, тому дуже багато стоїть на кону".