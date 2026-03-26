Усе вирішується тут і зараз: Трубін оцінив тиск та відповальність перед матчем збірної України зі Швецією
Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін розповів про відповідальність та психологічний тиск напередодні матчу плейоф кваліфікації проти Швеції.
Своїми враженнями він поділився у інтерв'ю ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ.
"Дуже радий, що в нас є така можливість вийти на чемпіонат світу. Це щось унікальне для країни, для нас усіх. Чемпіонат світу раз в 4 роки і за всю свою кар'єру в тебе буде не так багато спроб там зіграти.
Тому я дивлюсь на це з позитивом, а з іншого боку це велика відповідальність. Це буде дуже великий психологічний тиск – 90 хвилин, додатковий час, пенальті – все вирішується тут і зараз, тому дуже багато стоїть на кону".
Зазначимо, що загалом Анатолій Трубін провів 26 матчів за національну команду, у яких пропустив 36 голів та 7 разів зберіг ворота недоторканими.
Нагадаємо, раніше колишній нападник збірної України Іван Гецко в коментарі "Чемпіону" спрогнозував перемогу команди Сергія Реброва у цьому поєдинку.
Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.
Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.
Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.