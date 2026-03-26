Без дебютанта та дискваліфікованих: Ребров визначився з заявкою України на матч проти Швеції

Тренерський штаб нашої національної команди на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на поєдинок проти збірної Швеції у відборі на ЧС-2026.

Про це повідомляє УАФ.

Всього у таборі "синьо-жовтих" перебуває 26 гравців. У матчі зі шведами точно не допоможуть команді троє.

До заявки не потрапили дискваліфіковані Руслан Малиновський і Юхим Конопля. Також не зіграє дебютант "синьо-жовтих" Борис Крушинський.

Хто потрапив у заявку збірної України на гру зі Швецією

Захисники : Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар (Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Едуард Сарапій, Богдан Михайличенко (обидва – Полісся Житомир)

Півзахисники : Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків)

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ)

Нагадаємо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.