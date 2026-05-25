Півзахисник Динамо став найкращим асистентом УПЛ

Футболіст київського Динамо Олександр Піхальонок став найкращим асистентом за підсумками сезону 2025/26 в Українській Прем'єр-лізі.

Згідно з даними Transfermarkt, на рахунку півзахисника 12 гольових передач. За цим показником Піхальонок випередив вінгера Кривбасу Глейкера Мендозу, який віддав 11 асистів.

По 9 гольових передач упродовж сезону віддали ще два динамівці – Віталій Буяльський та Назар Волошин. До чільної п'ятірки також потрапив півзахисник ЛНЗ Єгор Твердохліб, який першу частину сезону провів у Кривбасі.

Найкращі асистенти УПЛ сезону 2025/26

Олександр Піхальонок (Динамо) – 12 асистів (29 матчів)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 11 асистів (26 матчів)

Віталій Буяльський (Динамо) – 9 асистів (25 матчів)

Назар Волошин (Динамо) – 9 асистів (27 матчів)

Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 7 асистів (26 матчів)

Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) – 7 асистів (30 матчів)

