Півзахисник Динамо став найкращим асистентом УПЛ

Сергій Шаховець — 25 травня 2026, 20:21
Олександр Піхальонок
Футболіст київського Динамо Олександр Піхальонок став найкращим асистентом за підсумками сезону 2025/26 в Українській Прем'єр-лізі.

Згідно з даними Transfermarkt, на рахунку півзахисника 12 гольових передач. За цим показником Піхальонок випередив вінгера Кривбасу Глейкера Мендозу, який віддав 11 асистів.

По 9 гольових передач упродовж сезону віддали ще два динамівці – Віталій Буяльський та Назар Волошин. До чільної п'ятірки також потрапив півзахисник ЛНЗ Єгор Твердохліб, який першу частину сезону провів у Кривбасі.

Найкращі асистенти УПЛ сезону 2025/26

  • Олександр Піхальонок (Динамо) – 12 асистів (29 матчів)
  • Глейкер Мендоза (Кривбас) – 11 асистів (26 матчів)
  • Віталій Буяльський (Динамо) – 9 асистів (25 матчів)
  • Назар Волошин (Динамо) – 9 асистів (27 матчів)
  • Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 7 асистів (26 матчів)
  • Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) – 7 асистів (30 матчів)

Нагадаємо, що форвард Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону.

Раніше стали відомі потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги Європи.

