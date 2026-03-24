Колишній тренер Шахтаря близький до повернення в АПЛ – ЗМІ

Софія Кулай — 24 березня 2026, 12:19
Колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі має декілька можливих варіантів з Англійської Прем'єр-ліги.

Про це інформує The Telegraph.

Вже давно італійським спеціалістом цікавиться Тоттенгем. Вже навіть була інформація, що наставник "дав добро" на те, аби поставити свій підпис під контрактом зі "шпорами". Однак тут присутня умова. Тоттенгем повинен зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Також за 46-річним фахівцем стежать два гранди АПЛ – Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. "Мерсисайдці" угледіли у Де Дзербі заміну нинішньому головному коучу Арне Слоту, але фаворитом на цю посаду досі залишається Хабі Алонсо, який продовжує перебувати без клубу.

Цікаво, що раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що прихід Роберто до "шпор" дуже малоймовірний.

Нагадаємо, що Де Дзербі був звільнений із Марселя 11 лютого 2026 року. Італієць покинув французький клуб у статусі рекордсмена.

Відзначимо, що із трьох зацікавлених клубів найкраща ситуація в МЮ. "Червоні дияволи" з 55 балами замикають трійку лідерів цього розіграшу-2025/26 в АПЛ. Ліверпуль із 49 очками йде 5-м, а Тоттенгем – 17-м (30 пунктів).

