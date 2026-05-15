Астон Вілла – Ліверпуль. Де та коли дивитися матч АПЛ

У п'ятницю, 15 травня, відбудеться стартовий поєдинок 37 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Астон Вілла вдома прийматиме Ліверпуль.

Подивитися цей матч можна на каналі Setanta Sports і платформі MEGOGO. Гра на стадіоні "Вілла Парк" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, мінімальним фаворитом протистояння є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,60. Виграш господарів – 2,75.

Востаннє команди зустрічались між собою 1 листопада 2025 року. Тоді "червоні" здобули перемогу з рахунком 2:0.

Наразі Астон Вілла та Ліверпуль посідають п'яту та четверту сходинки в турнірній таблиці АПЛ. Обидва колективи мають у своєму активі по 59 залікових балів.

