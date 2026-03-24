Клопп – про можливість очолити збірну Німеччини: Зараз я взагалі про це не думаю

Колишній тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп розповів про своє можливе повернення до наставницької діяльності.

Його слова наводить GOAL.

Німецький наставник зруйнував усі чутки про мадридський Реал чи збірну Німеччини, куди його сватали.

Клопп взагалі наголосив, що найближчим часом не збирається повертатись до тренерської роботи.

"Зараз я взагалі про це не думаю. Хто знає, що станеться в наступні кілька років. Але жодних планів у цьому напрямку в мене немає", – заявив Клопп.

Наразі Юрген працює глобальним спортивним директором Ред Булл.

Нагадаємо, що інформація про те, що Клопп очолить "Бундестім" після чемпіонату світу-2026, з'явилася у середині березня цього року. Начебто спеціаліст стане наступником Юліана Нагельсманна.

У ЗМІ подейкували, що Юрген може достроково покинути посаду у Ред Булл. Хоча чинний контракт німецького спеціаліста розрахований до кінця 2029 року.

Його крайнім клубом був Ліверпуль. Німецький наставник очолював англійський гранд протягом 2015-2024 років. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 матчів, здобувши 8 трофеїв.