Ліверпуль зазнав поразки від Астон Вілли в стартовому матчі 37 туру АПЛ
У п'ятницю, 15 травня, відбувся стартовий матч 37 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу, у якому Астон Вілла вдома впевнено перемогла Ліверпуль.
Зустріч завершилася з рахунком 4:2.
Господарі відкрили рахунок під перерву зусиллями Роджерса, однак вже на початку другої 45-хвилинки Ван Дейк відновив паритет на табло. Втім, рівним рахунок залишався недовго, адже вже через 5 хвилин Воткінс знову вивів "вілланів" вперед.
За 15 хвилин до фінального свистка гості пропустили втретє: дубль оформив все той же Воткінс, гол якого зарахували після перегляду VAR, а до розгрому справу довів Макгінн.
Підопічні Арне Слота змогли лише "підсолодити пілюлю" другим голом від Ван Дейка, який забив вже у компенсований час, а на більше чинних чемпіонів минулого сезону не вистачило.
У підсумку Астон Вілла набрала 62 бали та обійшла Ліверпуль в турнірній таблиці, піднявшись на 4 сходинку.
Чемпіонат Англії – АПЛ
37 тур, 15 травня
Астон Вілла – Ліверпуль 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 42 Роджерс, 1:1 – 52 Ван Дейк, 2:1 – 57 Воткінс, 3:1 – 73 Воткінс, 4:1 – 89 Макгінн, 4:2 – 90+2 Ван Дейк
Напередодні Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелес у перенесеному матчі 31 туру АПЛ.