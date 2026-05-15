Ліверпуль зазнав поразки від Астон Вілли в стартовому матчі 37 туру АПЛ

У п'ятницю, 15 травня, відбувся стартовий матч 37 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу, у якому Астон Вілла вдома впевнено перемогла Ліверпуль.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2.

Господарі відкрили рахунок під перерву зусиллями Роджерса, однак вже на початку другої 45-хвилинки Ван Дейк відновив паритет на табло. Втім, рівним рахунок залишався недовго, адже вже через 5 хвилин Воткінс знову вивів "вілланів" вперед.

За 15 хвилин до фінального свистка гості пропустили втретє: дубль оформив все той же Воткінс, гол якого зарахували після перегляду VAR, а до розгрому справу довів Макгінн.

Підопічні Арне Слота змогли лише "підсолодити пілюлю" другим голом від Ван Дейка, який забив вже у компенсований час, а на більше чинних чемпіонів минулого сезону не вистачило.

У підсумку Астон Вілла набрала 62 бали та обійшла Ліверпуль в турнірній таблиці, піднявшись на 4 сходинку.

Чемпіонат Англії – АПЛ

37 тур, 15 травня

Астон Вілла – Ліверпуль 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Роджерс, 1:1 – 52 Ван Дейк, 2:1 – 57 Воткінс, 3:1 – 73 Воткінс, 4:1 – 89 Макгінн, 4:2 – 90+2 Ван Дейк

