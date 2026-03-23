Колишній тренер Шахтаря назвав умову, за якої готовий очолити невдаху АПЛ

Олексій Мурзак — 23 березня 2026, 21:12
Італійський наставник Роберто Де Дзербі погодився очолити Тоттенгем, однак назвав одну умову.

Про це повідомив журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За його інформацією, фахівець прийме команду в тому випадку, якщо вона збереже прописку в АПЛ за підсумками поточного сезону.

Крім того, Тоттенгем також продовжує перебувати в пошуку нового спортивного директора. Одним із основних кандидатів на цю посаду є Себастьян Кель, який раніше працював у дортмундській Борусії.

Попереднім місцем роботи Де Дзербі був Марсель, звідки італієць був звільнений у лютому після незадовільних результатів. Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 фахівець тренував Шахтар.

Тоттенгем йде на 17-му рядку в АПЛ, набравши 30 очок. Від зони вильоту "шпор" відокремлює лише одне набране очко.

