Колишній тренер Шахтаря назвав умову, за якої готовий очолити невдаху АПЛ
Італійський наставник Роберто Де Дзербі погодився очолити Тоттенгем, однак назвав одну умову.
Про це повідомив журналіст The Telegraph Метт Лоу.
За його інформацією, фахівець прийме команду в тому випадку, якщо вона збереже прописку в АПЛ за підсумками поточного сезону.
Крім того, Тоттенгем також продовжує перебувати в пошуку нового спортивного директора. Одним із основних кандидатів на цю посаду є Себастьян Кель, який раніше працював у дортмундській Борусії.
Попереднім місцем роботи Де Дзербі був Марсель, звідки італієць був звільнений у лютому після незадовільних результатів. Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 фахівець тренував Шахтар.
Тоттенгем йде на 17-му рядку в АПЛ, набравши 30 очок. Від зони вильоту "шпор" відокремлює лише одне набране очко.