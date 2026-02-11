Марсель звільнив колишнього тренера Шахтаря Де Дзербі

Французький Марсель звільнив Роберто Де Дзербі з посади головного тренера команди після розгромної поразки від паризького ПСЖ 5:0.

Про це повідомляє сайт клубу.

Рішення було прийняте після перемовин, у яких взяли участь керівництво "олімпійців" та особисто наставник.

"Марсель хотів би подякувати Роберто Де Дзербі за його відданість справі, професіоналізм та серйозність, що, зокрема, відзначилося другим місцем, здобутим у сезоні-2024/25", – йдеться в заяві клубу.

Ще раніше Де Дзербі запевняв, що рішення піти з посади головного тренера є для усіх найкращим варіантом. Хоча його контракт був розрахований до кінця червня 2027 року.

Італійський спеціаліст очолював французький гранд із літа 2024-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 69 ігор, у яких здобула 39 перемог, розписала 8 мирових та зазнала 22-х поразок.

Марсель після 21 туру посідає четверте місце у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 39 балів. Відставання від лідера сезону-2025/26, яким є ПСЖ, складає 12 очок.

Свій перший поєдинок без італійського наставника Марсель проведе 14 лютого, коли прийме Страсбур. Початок зустрічі – о 18:00 (за Києвом).

Раніше коуч англійського Ліверпуля Арне Слот розхвалював професіоналізм Де Дзербі, якого називав одним із найкращих тренерів світу.