Ліверпуль – Брентфорд: де дивитися потенційно вирішальний матч АПЛ за місце в єврокубках

У неділю, 24 травня, відбудеться поєдинок останнього 38 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Ліверпуль вдома прийматиме Брентфорд Єгора Ярмолюка.

Подивитися цей матч можна на каналі Setanta Sports. Гра на стадіоні "Енфілд" розпочнеться о 18:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Ліверпуль, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,84. Нічия – 4,25. Виграш гостей – 4,00.

Зауважимо, що Ліверпуль уже гарантував собі місце в єврокубках та боротиметься виключно за путівку в Лігу чемпіонів або Лігу Європи. А ось Брентфорд наразі не виходить в єврокубки, проте претендує на ЛК та ЛЄ. Для цього необхідно брати бодай 1 бал у грі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк пропустить перші матчі збірної України під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.