Ліверпуль – Брентфорд: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 38 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Ліверпуль вдома прийматиме Брентфорд.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,84. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию – 4,25.

Поєдинок відбудеться 24 травня на "Енфілді". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 25 жовтня 2025 року. Тоді Брентфорд переграв Ліверпуль із незначною перевагою 3:2.

Зазначимо, що Ліверпуль уже гарантував собі місце в єврокубках та боротиметься виключно за путівку в Лігу чемпіонів або Лігу Європи. А ось Брентфорд наразі не виходить в єврокубки, проте претендує на ЛК та ЛЄ. Для цього необхідно брати бодай 1 бал у грі проти Ліверпуля.

