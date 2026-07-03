PlayStation, культова пісня та номери братів: Ліверпуль відкрив зворушливий меморіал на честь Жоти

Минув рівно рік від трагічної загибелі Діогу Жоти та його брата Андре Тейшейри да Сілви, і Ліверпуль вшанував їхню пам'ять особливим меморіалом біля стадіону "Енфілд".

3 липня клуб офіційно відкрив інсталяцію Forever 20, авторкою якої стала британська скульпторка Емма Роджерс. Меморіал створили у співпраці з клубом як символ пам'яті про братів, їхній нерозривний зв'язок і величезне значення для мільйонів уболівальників.

У центрі композиції розташоване серце, що ніби перебуває в русі. Воно відсилає до культового святкування голів Діогу Жоти, яке добре пам'ятають фанати "червоних".

Якщо подивитися на скульптуру під різними кутами, можна помітити числа 20 і 30 — саме під цими номерами виступали Діогу та Андре.

Окрему увагу привертають дрібні, але дуже особисті деталі. На меморіалі викарбувані слова знаменитої пісні про Жоту, яку вболівальники Ліверпуля виконували на 20-й хвилині кожного матчу минулого сезону. Також композию доповнює контролер PlayStation — символ великої любові португальця до відеоігор.

Ще однією особливою деталлю стали елементи, створені на основі квітів, шарфів, футболок та інших пам'ятних речей, які фанати залишали біля "Енфілда" після трагічної аварії в липні 2025 року.

Нагадаємо, 3 липня 2025 року Діогу Жота та його брат Андре Тейшейра да Сілва, який виступав за Пенафіел, загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії.

Після загибелі Жоти "мерсисайдці" вивели з обігу 20-й номер, під яким виступав вінгер збірної Португалії.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль виплатить сім'ї Жоти усі гроші за два роки контракту, що залишались.