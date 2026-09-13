Роналду відреагував на скандальні скандування на адресу Жоти в Саудівській Аравії

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду закликав Саудівську професійну лігу довічно заборонити відвідувати стадіони уболівальникам, які під час матчу "Аль-Таавун – Аль-Хіляль скандували ім'я покійного Діогу Жоти під час виконанням Рубеном Невешом штрафного удару.

Про це він розповів в Instagram.

"Ліга повинна вжити заходів і покарати таку поведінку вболівальників. Це вже не футбол, і мають бути обмеження. Людям, які так поводяться, більше ніколи не можна дозволяти заходити на стадіон", – заявив Кріштіану

Відео, яке поширилося в соціальних мережах, показує, як Невеш стоїть над штрафним ударом поблизу уболівальників господарів, коли стають чутними скандування "Жота, Жота, Жота".

Невеш, який був близьким другом Жоти, відреагував на скандування жестами та після гри заявив, що сподівається, що ці фанати "не підуть пізніше молитися після того, що вони зробили".

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شاااااااااهد ما حدث بين روبن نيفيز وجماهير التعاون بعد ترديد جماهير التعاون اسم صديقه " جوتا "



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Діогу Жота загинув у липні 2025 року у ДТП в Іспанії разом зі своїм братом Андре Сілвою.

Зазначимо, що Жота та Невеш були близькими друзями. Вони разом грали за Порту та Вулвергемптон. Після загибелі Жоти Невеш вирішив виступати за Португалію під 21 номером, який раніше належав Діогу.