Скандальна помилка: мексиканські ЗМІ включили загиблого вінгера Ліверпуля до складу збірної Португалії

Трагічно загиблий вінгер Діогу Жота опинився у центрі уваги ЗМІ після скандальної публікації мексиканського журналіста.

Нещодавно журналіст видання El Heraldo Едгар Валеро у матеріалі про майбутній товариський матч між збірною Мексики та збірною Португалії несподівано зазначив, що Жота нібито може зіграти за португальців.

Ця помилка викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі почали масово критикувати автора за недбалість та неповагу до пам'яті футболіста.

Ситуація ще більше загострилася після того, як журналіст відповів на коментарі. У своєму дописі він написав, що нібито планував взяти інтерв'ю у Жоти, але "він помер, чорт забирай", додавши, що наступного разу переконається, що людина "справді жива".

Bueno gracias por los likes y los retuits. Pensaba entrevistar a Jota pero se murió chingao!!! Ya que le hacemos… para la próxima me aseguraré que esté vivo el wey en cuestión. Y yo más vivo a la hora de escribir. Ni pex. — Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026

Після хвилі критики Едгар Валеро заявив, що це була помилка редагування і неправильна версія матеріалу випадково потрапила до публікації. Проте скандал у мережі вже набрав обертів, а користувачі продовжують обговорювати інцидент.

Bueno, vamos a explicar claramente qué sucedió. Es un error grave, sí, si lo es... El texto correcto de ese párrafo era el siguiente; apenas me di cuenta de lo que había escrito... Y sólo como un apunte, claro que sé que desgraciadamente Jota falleció, porque el año pasado aquí… — Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026

Нагадаємо, у липні 2025-го року Жота загинув у автокатастрофі в Іспанії разом зі своїм рідним братом Андре. Брати їхали вночі, і під час обгону на машині лопнула шина. Їх викинуло на узбіччя, де машина кілька разів перевернулася та загорілася. Футболісти не змогли вибратися з палаючого транспортного засобу.

Після загибелі Жоти "мерсисайдці" вивели з обігу 20-й номер, під яким виступав вінгер збірної Португалії.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль виплатить сім'ї Жоти усі гроші за два роки контракту, що залишались.