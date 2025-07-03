Це важко усвідомити: Роналду відреагував на загибель Діогу Жоти

Зірковий нападник клубу Аль-Наср та збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на смерть свого співвітчизника Діогу Жоти.

Відповідний пост Кріштіану опублікував в Instagram.

"Це важко усвідомити. Ще зовсім недавно ми були разом у збірній, нещодавно ти одружився. Твоїй родині, дружині й дітям я висловлюю щирі співчуття і бажаю всієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш поруч із ними. Спочивайте з миром, Діогу й Андре. Ми всі будемо сумувати за вами", – написав Роналду.

Нагадаємо, що 28-річний футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП. Гравець загинув у машині, в якій їхав разом зі своїм 26-річним братом Андре, який також був футболістом.

Раніше ЗМІ назвали причину ДТП. На смерть свого футболіста також відреагував Ліверпуль.