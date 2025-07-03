Немислима втрата, – Ліверпуль підтвердив загибель Жоти

Ліверпуль опублікував заяву, в якій англійський клуб підтвердив інформацію пр загибель свого форварда Діогу Жоти.

Про це йдеться на сайті мерсисайдців.

Сьогодні, 3 липня, іспанські ЗМІ шокували футбольний світ новиною про трагічну смерть 28-річного португальця, який разом із братом Андре став жертвою ДТП в Іспанії.

На жаль, чинні чемпіони Англії не змогли спростувати цю новину – футболіст загинув.

"Футбольний клуб Ліверпуль глибоко засмучений трагічною втратою Діогу Жоти. Клубу повідомили, що 28-річний футболіст загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре. ФК Ліверпуль не надаватиме жодних коментарів і просить поважати приватне життя сімей Діогу та Андре, а також їхніх друзів, партнерів по команді та співробітників клубу, які намагаються примиритися з неймовірною втратою. Ми будемо продовжувати надавати їм нашу повну підтримку", – йдеться у заяві клубу.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Діогу Жота виступав за Ліверпуль з вересня 2020 року. Тоді "червоні" заплатили Вулвергемптону 44,7 мільйона євро. За неповні п'ять років на "Енфілді" Жота взяв участь у 182 матчах, у яких записав на свій рахунок 65 голів та 26 асистів.

Разом із Ліверпулем португалець став чемпіоном Англії за підсумком сезону-2024/25, а також одного разу виграв Кубок Англії та двічі – Кубок ліги.

Востаннє Діогу Жота вийшов на футбольне поле у фіналі Ліги націй-2025, в якому він допоміг Португалії обіграти Іспанію в серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ загинув футболіст і його дівчина.