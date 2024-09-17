Пушич – про Матвієнка: Я вип’ю завтра кави та запитаю в нього, наскільки добре він почувається

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розказав, чи зможе Микола Матвієнко зіграти проти Болоньї 1 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Tribuna.com.

"Він повернувся зі збірної з невеличким ушкодженням, тому ми поберегли його в матчі з Карпатами та подарували йому можливість трішки відпочити, враховуючи, наскільки був заповнений графік його ігрових днів останнім часом.

Він з нами, він в повному порядку, він перебуває в повній бойовій готовності. Що стосується його потенційної появи завтра на футбольному полі в матчі з Болоньєю – я вип’ю завтра кави та запитаю в Миколи, наскільки добре він почувається.

Але, знаючи його характер та бойовий дух, я впевнений, що завтра він буде готовий повністю віддаватися та боротися разом з командою", – сказав Пушич.