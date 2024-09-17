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Пушич – про Матвієнка: Я вип’ю завтра кави та запитаю в нього, наскільки добре він почувається

Володимир Кук — 17 вересня, 20:31
Пушич – про Матвієнка: Я вип’ю завтра кави та запитаю в нього, наскільки добре він почувається
Маріно Пушич
Getty Images

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розказав, чи зможе Микола Матвієнко зіграти проти Болоньї 1 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Tribuna.com.

"Він повернувся зі збірної з невеличким ушкодженням, тому ми поберегли його в матчі з Карпатами та подарували йому можливість трішки відпочити, враховуючи, наскільки був заповнений графік його ігрових днів останнім часом.

Він з нами, він в повному порядку, він перебуває в повній бойовій готовності. Що стосується його потенційної появи завтра на футбольному полі в матчі з Болоньєю я вип’ю завтра кави та запитаю в Миколи, наскільки добре він почувається.

Але, знаючи його характер та бойовий дух, я впевнений, що завтра він буде готовий повністю віддаватися та боротися разом з командою", сказав Пушич.

Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.

Болонья Микола Матвієнко Маріно Пушич Ліга чемпіонів-2024/25

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