Він отримав свій шанс і забив: тренер Сандерленда оцінив гру Тутєрова в матчі Ліги Європи

Наставник Сандерленда Режіс Ле Брі високо оцінив гру українського нападника Тимура Тутєрова, який відзначився голом у матчі третього туру Ліги Європи проти Леха (1:1).

Про це повідомляє пресслужба "чорних котів".

"Тимур сьогодні ввечері показав, що він хороший нападник і дуже працьовитий. Він чудово взаємодіє з командою та добре відкривається за спини захисникам. Наприкінці Тутєров втомився, але він отримав свій шанс і забив", – сказав Ле Брі.

Зазначимо, що це був дебютний забитий м'яч для українця у складі Сандерленда. За першу команду "чорних котів" він провів четвертий поєдинок.

Із 15 жовтня Тимур провів одразу три пам'ятні для себе матчі. За цей відрізок він дебютував у Лізі Європи, вперше зіграв в Англійській-Прем'єр-лізі й тепер забив перший гол у єврокубках.

Нагадаємо, що Тутєров виступає в Англії із 2023 року. До цього він грав за Колос U-19.