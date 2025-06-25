Кожен футболіст отримає шанс, – тренер Руха розповів про підготовку до сезону

Новий головний тренер львівського Руха Іван Федик розповів, що команда готуватиметься до сезону в Україні. Також він повідомив, що можливість себе проявити отримає кожен футболіст.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

"На клубній базі є всі умови для якісної підготовки та відновлення, тож ми вирішили провести літні збори вдома. Після відпустки всі футболісти у хорошій формі, помітно, що вони якісно виконали підготовчу роботу вдома. Хлопці добре готові фізично, відтак зараз їм слід додати в командній взаємодії.

Кожен футболіст отримає можливість проявити себе, в тому числі і юні вихованці академії. Всі наші молоді вихованці чудово знають вимоги першої команди, комунікують зі старшими партнерами, які допомагають їм освоїтись на тренуваннях основи та підтримують їх у всьому. Проблем з адаптацією молоді у нас не виникне", – сказав Федик.

Нагадаємо, команду покинули одразу троє гравців Рух розпрощався із центральним захисником Олегом Горіним. Також клуб покинув центральний півзахисник Артур Рябов та Юрій Тлумак.

Раніше Рух оголосив про партнерство з легендарним італійським брендом Kappa. Після цього у ЗМІ поширилася інформація, що бренд співпрацює з Росією і нібито має офіційне представництво у цій країні. Клуб цю інформацію заперечив.