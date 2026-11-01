Поділля переграло Діназ, Авангард програв Атлету в 13 турі Другої ліги
У неділю, 1 листопада, відбулись чергові матчі в межах 13 туру Другої ліги України.
Так, Поділля в гостях розгромно переграло Дністер, а Авангард з Лозової мінімально поступився Атлету. Також Рух перервав свою жахливу серію без перемог, здолавши Дністер.
Чемпіонат України – Друга ліга
13 тур, 1 листопада
Діназ – Поділля 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Лис, 6, 0:2 – Лис, 60, 0:3 – Савін, 63
Атлет – Авангард Лозова 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Юшко, 42
Дністер Заліщики – Рух 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Кирикович, 37
Зазначимо, що ще один матч ігрового дня перервано через повітряну тривогу – винницька Нива та Брацлав встигли зіграти перший тайм, за підсумками рахунок 1:0, гол на рахунку Назара Попова.
Напередодні матч Української Прем'єр-ліги перенесли на невизначений термін через тривалу повітряну тривогу.