Вже третій гравець покинув Рух: команда втратила 22-річного півзахисника

22-річний півзахисник Юрій Тлумак покинув львівський Рух у статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зауважимо, що футболіст перейшов у стан "жовто-чорних" у січні 2025 року. До цього він виступав за іншу львівську команду – Карпати. Загалом Тлумак провів у складі Руха 3 матчі, результативними діями не відзначався.

Це вже третій гравець, який покинув команду за останній час. До цього Рух розпрощався із центральним захисником Олегом Горіним. Також клуб покинув центральний півзахисник Артур Рябов.

Раніше Рух оголосив про партнерство з легендарним італійським брендом Kappa. Після цього у ЗМІ поширилася інформація, що бренд співпрацює з Росією і нібито має офіційне представництво у цій країні. Клуб цю інформацію заперечив.