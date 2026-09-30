Рух підписав двох тінейджерів із Гвінеї-Бісау

Рух підсилився двома молодими легіонерами із Гвінеї-Бісау.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Йдеться про півзахисника Джованні Іє Батісту та форварда Бруно Гомеза. Обидва 18-річні гравці уклали з Рухом довгострокові контракти, точні терміни дії яких не розголошуються.

Обидва гравці є вихованцями академії Fidjus di Bideras та вже викликалися до юнацьких збірних Гвінеї різних вікових категорій.

Батіста виступатиме Рух під 88-м номером, Гомез – під 37-м.

Раніше повідомлялося про те, що Рух вимагає від Лехії 700 тисяч євро за зірваний трансфер Віталія Романа. Нагадаємо, в сезоні-2026/27 Рух опустився в Другу лігу чемпіонату України, і наразі посідає останнє, 9 місце в групі А.