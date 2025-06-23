Рух прокоментував інформацію, що їхній новий спонсор співпрацює з Росією

Нещодавно у ЗМІ поширилася інформація, що легендарний італійський бренд Kappa, який нещодавно став партнером Руха, співпрацює з Росією і нібито має офіційне представництво у цій країні. Клуб цю інформацію заперечує.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

На етапі переговорів команда обговорювала з італійськими партнерами питання співпраці Kappa з Росією та Білоруссю. У бренді надали всі документи, які засвідчують, що бренд напряму не веде бізнес з цими країнами.

Водночас у команді зазначили, що Kappa не несе відповідальність за дії посередників, які можуть без відома італійської сторони постачати спортивне екіпірування.

"ФК Рух звертається з проханням до ЗМІ та окремих блогерів не спекулювати на цій темі. За потреби відповідальні особи клубу нададуть необхідні підтвердження та коментарі стосовно цього питання. І вкотре закликаємо – перевіряти та довіряти лише офіційній інформації, а не чуткам та здогадкам", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Рух став першим клубом в історії України, який співпрацюватиме з цим брендом.

Нагадаємо, минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.