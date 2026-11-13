Атлет розгромив Карбон, Рух програв Ниві-2 в 15 турі Другої ліги
У п'ятницю, 13 листопада, відбулись перші два матчі 15 туру Другої ліги України.
Так, резервісти тернопільської Ниви здолали Рух і продовжили свою переможну серію до трьох матчів.
В іншому поєдинку ігрового дня один з лідерів групи Б Карбон зазнав розгромної поразки від Атлета і тепер випереджає киян лише на три залікові бали.
Чемпіонат України – Друга ліга
16 тур, 13 листопада
Група А
Рух – Нива Тернопіль-2 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Дудік, 50, 0:2 – Угринюк, 57, 1:2 – Кирикович, 84
Група Б
Карбон – Атлет 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 – Пресич, 13, 1:1 – Чеберяк, 23, 1:2 – Крамаренко, 29, 1:3 – Мовчан, 79, 1:4 – Пресич, 86
Нагадаємо, раніше Тростянець розгромив запорізький Металург у перенесеному матчі 6 туру Другої ліги.