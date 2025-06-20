Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Рух оголосив про співпрацю з легендарним італійським брендом

Микола Дендак — 20 червня 2025, 17:57
Рух оголосив про співпрацю з легендарним італійським брендом
ФК Рух

Львівський Рух оголосив про партнерство з легендарним італійським брендом Kappa. Технічне партнерство набуде чинності з початку сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що Рух став першим клубом в історії України, який співпрацюватиме з цим брендом, який був заснований у 1967 році в Італії.

За умовами партнерства всі команди Руха та академії отримають нове екіпірування, яке включатиме ексклюзивний дизайн форми, тренувальні комплекти та додаткове спорядження. Презентація нової форми відбудеться напередодні старту сезону-2025/26.

"Переговори Руха з брендом Kappa були тривалими та складалися з кількох етапів. Делегація "жовто-чорних" їздила в Італію на зустрічі з керівництвом італійської компанії. Це партнерство є важливим кроком для розвитку нашого клубу. Зокрема, колаборація з таким відомим брендом не лише підвищує престиж Руха, але й відкриває нові можливості для вдосконалення інфраструктури та розвитку комерційної діяльності.
Розпочинаючи партнерство з Kappa, Рух демонструє своє прагнення до інновацій та високих стандартів. Вихід Kappa на український ринок через партнерство з Рухом є знаковою подією. Вона стосується не лише спортивної складової, а загалом відкриває нову сторінку в історії бренду в Україні", – прокоментував цю співпрацю віцепрезидент Руха з комерційних питань Олег Шпур.

Нагадаємо, минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.

Рух Львів

Рух Львів

Рух назвав суперників по літніх контрольних матчах
Спортивний директор Руха пояснив, чому команду очолив Федик
Пономарьов: Є гравці Руха, які мене цікавлять
ЛНЗ підписав контракт з новим головним тренером – джерело
Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26

Останні новини