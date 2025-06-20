Рух оголосив про співпрацю з легендарним італійським брендом

Львівський Рух оголосив про партнерство з легендарним італійським брендом Kappa. Технічне партнерство набуде чинності з початку сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що Рух став першим клубом в історії України, який співпрацюватиме з цим брендом, який був заснований у 1967 році в Італії.

За умовами партнерства всі команди Руха та академії отримають нове екіпірування, яке включатиме ексклюзивний дизайн форми, тренувальні комплекти та додаткове спорядження. Презентація нової форми відбудеться напередодні старту сезону-2025/26.

"Переговори Руха з брендом Kappa були тривалими та складалися з кількох етапів. Делегація "жовто-чорних" їздила в Італію на зустрічі з керівництвом італійської компанії. Це партнерство є важливим кроком для розвитку нашого клубу. Зокрема, колаборація з таким відомим брендом не лише підвищує престиж Руха, але й відкриває нові можливості для вдосконалення інфраструктури та розвитку комерційної діяльності.

Розпочинаючи партнерство з Kappa, Рух демонструє своє прагнення до інновацій та високих стандартів. Вихід Kappa на український ринок через партнерство з Рухом є знаковою подією. Вона стосується не лише спортивної складової, а загалом відкриває нову сторінку в історії бренду в Україні", – прокоментував цю співпрацю віцепрезидент Руха з комерційних питань Олег Шпур.

Нагадаємо, минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.