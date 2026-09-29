Рух вимагає від Лехії 700 тисяч євро за зірваний трансфер

Львівський Рух звернувся до Палати з вирішення статусу гравців ФІФА щодо нездійсненого влітку 2025 року трансферу захисника Віталія Романа до польської Лехії.

Про це повідомляє iGol.pl.

Роман мав перейти до польської команди влітку 2025 року на правах оренди за 350 тисяч євро. У договорі також був передбачений обов'язковий викуп футболіста ще за 350 тисяч. Сторони підписали угоду, однак Лехія не перерахувала кошти та не зареєструвала трансфер.

Через ситуацію Роман не зміг продовжити кар'єру в Польщі, а Рух, за його заявою, втратив можливість продати захисника іншому клубу під час літнього трансферного вікна. У договорі також був прописаний штраф у 100 тисяч євро за недотримання встановленого терміну оплати.

ФІФА вже розпочала розгляд справи. Раніше Рух вимагав від Лехії погасити заборгованість і розірвати контракт із Романом. Сам футболіст, за даними джерела, навіть придбав житло в Польщі в очікуванні переходу.

Наразі Лехію очолює колишній тренер Карпат Владислав Лупашко.