Арбелоа – про бійку: Я не буду "спалювати" своїх гравців на публічному вогнищі
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував бійку між гравцями команди, Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені.
Слова тренера наводить Marca.
"Я пишаюся тим, наскільки рішуче відреагував клуб. Гравці попросили вибачення у вболівальників, і цього мені достатньо. Я не буду "спалювати" своїх футболістів на публічному вогнищі, тому що вони цього не заслуговують – з огляду на їхню роботу, відданість і любов до цієї футболки. І я цього не забуду.
Усі ми можемо помилятися, і вони обоє заслуговують, щоб ми перегорнули сторінку – це дворазові переможці Ліги чемпіонів, і я ними пишаюся. Іноді фрустрація та злість призводять до ситуацій, яких ми не хочемо. Нам потрібно зосередитися на матчі", – заявив іспанський фахівець.
Нагадаємо, що суперечка між Вальверде та Чуамені сталася на тренуванні перед матчем із Барселоною. Футболісти влаштували бійку в роздягальні. Федеріко вдарився головою об кут столу, через що був госпіталізований. Уругвайцю наклали шви. У ЗМІ навіть була інформація про провали у пам'яті 27-річного універсального півзахисника.
Реал підтвердив факт інциденту в офіційній заяві, а також повідомив про те, що Вальверде отримав черепно-мозкову травму, через яку пропустить 10-14 днів. Обидва гравці отримали по 500 тисяч євро штрафу від клубу.