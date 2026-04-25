Хавбека Реала виключили зі складу команди через конфлікт із Арбелоа

Олег Дідух — 25 квітня 2026, 14:06
У головного тренера мадридського Реала Альваро Арбелоа виник конфлікт із півзахисником команди Дані Себальосом.

Про це повідомляє Мігель Анхель Діас.

Конфлікт трапився на цьому тижні. Арбелоа виключив Себальоса зі складу команди на п'ятничний матч Ла Ліги проти Бетіса (нічия 1:1). Найімовірніше, 29-річний хавбек пропустить і решту матчів команди у поточному сезоні.

При цьому сам Арбелоа пояснив відсутність Себальоса в заявці на матч проти Бетіса "технічними причинами".

У поточному сезоні Себальос взяв участь у 22 матчах Реала у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Контракт півзахисника зі столичним клубом діє до кінця червня 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 8 мільйонів євро.

