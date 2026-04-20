Футболісти Реала винесли вердикт Арбелоа після вильоту від Баварії з Ліги чемпіонів

Декілька футболістів мадридського Реала висловили підтримку головному тренеру команди Альваро Арбелоа після вильоту з Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії.

Про це інформує The Athletic.

Такий свій вердикт гравці "Королівського клубу" висловили на позапланових зборах команди, ініціатором яких став сам наставник.

Під час зустрічі Арбелоа закликав команду залишатись професіоналами та віддавати усі сили на полі до останнього туру. Такі слова коуча "вершкових" підтримав капітан Реала Дані Карвахаль.

Одразу декілька гравців іспанського гранда хочуть, аби Арбелоа зберіг під собою тренерське крісло після закінчення поточного сезону-2025/26.

Водночас у пресі була інформація, що шанси Арбелоа залишитись головним тренером "вершкових" дуже низькі. Зазначалось, що серед потенційних кандидатів на посаду наставника Реала є кілька варіантів: Зінедін Зідан, Юрген Клопп, Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Відзначимо, що після 31 туру Ла Ліги Реал із 70 балами посідає 2-ге місце у турнірній таблиці іспанської першості, яку очолює Барселона. На рахунку "блаугранас" 79 очок.