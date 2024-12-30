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Я дуже прив'язаний до цього клубу: Анчелотті прокоментував можливість очолити Рому

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 12:51
Я дуже прив'язаний до цього клубу: Анчелотті прокоментував можливість очолити Рому
Карло Анчелотті
independent.co.uk

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки щодо можливої роботи у Ромі.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Про це дуже багато говорять, але я щасливий тут, у Мадриді. Раньєрі – мій друг і в нього теж все добре.

Я дуже прив'язаний до Роми, у мене чудові спогади, але між цими словами та реальними діями є принципова різниця", – заявив Анчелотті.

Окрім того, 65-річний спеціаліст висловився про нещодавнє звільнення Фонсеки з Мілана.

"Звільнення – це частина роботи тренера. Ми доволі самотні, коли у клубі з'являються проблеми, то ж я повністю на боці Паулу. Мене звільняли сотню разів, це нормально", – вважає італієць.

Зазначимо, що раніше Анчелотті став найкращим тренером року за версіями FIFA The Best та Globe Soccer Awards.

Раніше своє звільнення зі стану "россонері" прокоментував сам екснаставник Шахтаря.

Реал Мадрид Рома Карло Анчелотті

Рома

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