Я дуже прив'язаний до цього клубу: Анчелотті прокоментував можливість очолити Рому

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки щодо можливої роботи у Ромі.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Про це дуже багато говорять, але я щасливий тут, у Мадриді. Раньєрі – мій друг і в нього теж все добре.

Я дуже прив'язаний до Роми, у мене чудові спогади, але між цими словами та реальними діями є принципова різниця", – заявив Анчелотті.

Окрім того, 65-річний спеціаліст висловився про нещодавнє звільнення Фонсеки з Мілана.

"Звільнення – це частина роботи тренера. Ми доволі самотні, коли у клубі з'являються проблеми, то ж я повністю на боці Паулу. Мене звільняли сотню разів, це нормально", – вважає італієць.

Зазначимо, що раніше Анчелотті став найкращим тренером року за версіями FIFA The Best та Globe Soccer Awards.

Раніше своє звільнення зі стану "россонері" прокоментував сам екснаставник Шахтаря.