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Раньєрі визнали найкращим тренером місяця в Серії А

Олег Дідух — 28 лютого 2025, 16:25
Раньєрі визнали найкращим тренером місяця в Серії А
Клаудіо Раньєрі

Наставник Роми Клаудіо Раньєрі був визначний найкращим тренером лютого в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У лютому Рома провела чотири матчі в Серії, здобувши у них три перемоги (1:0 над Венецією та Пармою і 4:0 над Монцою) та одного разу зігравши внічию (1:1 з Наполі). Наразі команда Артема Довбика посідає дев’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 40 очками у 26 матчах.

Нагадаємо, Раньєрі очолив Рому 14 листопада 2024 року. Очікується, що 73-річний італійський фахівець покине свою посаду наприкінці сезону та працюватиме у клубному керівництві.

Наразі саме Раньєрі займається пошуками наступного головного тренера для Роми. Він уже контактував із Джан П’єро Гасперіні.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Клаудіо Раньєрі

Клаудіо Раньєрі

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