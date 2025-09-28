Він грав на дуже високому рівні: тренер ПСЖ розхвалив Забарного за матч проти Осера

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке задоволений грою українського захисника Іллі Забарного в матчі шостого туру Ліги 1 проти Осера.

Його слова передає L'Equipe.

"Все, що ми бачили в ньому, підтвердилося. Він дуже молодий гравець, але з досвідом і характером, і ми раді, що він у нас є. Він грав на дуже високому рівні", – сказав Енріке.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою ПСЖ. Забарний провів на полі всі 90 хвилин, забив гол та став одним з найкращих гравців у зустрічі. Ілля вже встиг прокоментувати дебютний гол за парижан.

Забарний дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 проти Нанта (перемога 1:0). Загалом на його рахунку вже 6 матчів за французький клуб. Контракт Іллі з ПСЖ розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси.