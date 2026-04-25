Анже – ПСЖ. Де та коли дивитися матч 31 туру Ліги 1

У суботу, 25 квітня, на "Стад Раймон Копа" відбудеться матч 31-го туру французької Ліги 1, в якому Анже прийматиме ПСЖ.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ПСЖ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,25. На успіх Анже можна поставити з коефіцієнтом 12,00, на нічию – 6,33.

Востаннє суперники зустрічалися 22 серпня 2025 року в межах 2-го туру Ліги 1. Тоді мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобули парижани. Єдиний гол в матчі забив Фабіан Руїс.

Зазначимо, що ПСЖ посідає 1-ше місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 66 очок. Натомість Анже із 34 балами йде 13-м.

