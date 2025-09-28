Забив та допоміг не пропустити: визначилася оцінка Забарного за матч проти Осера

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний отримав одну з найвищих оцінок за матч ПСЖ – Осер (2:0) у межах шостого туру французької Ліги 1.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили у 8,1 бала. Це друга найкраща оцінка серед усіх гравців, більше балів отримав лише його партнер по центру захисту Лукас Бералдо (9,2), в якого гол в активі.

Забарний провів на полі всі 90 хвилин, забив гол, віддав 77 точних передач з 80 (96%), зокрема 1 з 2 лонгболів, 6 разів виніс м'яч та 4 рази втратив володіння.

Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 проти Нанта (перемога 1:0). Загалом на його рахунку вже 6 матчів за французький клуб. Контракт Іллі з ПСЖ розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси.