Забарний у старті: де дивитися матч ПСЖ – Нант у 26-му турі Ліги 1

Микола Дендак — 22 квітня 2026, 19:15
Ілля Забарний
illiazabarnyi/instagram

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться перенесений поєдинок 26-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26, в якому ПСЖ Іллі Забарного вдома прийматиме Нант. Українець розпочне гру в старті.

Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Востаннє команди грали між собою 17 серпня 2025 року. Той матч став дебютним у складі парижан для Іллі Забарного та завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі ПСЖ є лідером чемпіонату Франції, маючи перевагу в одне очко від найближчого переслідувача та цю гру в запасі. Нант посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є столичний клуб, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,17. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 15,00, на нічию – 8,00.

ПСЖ – Нант: прогноз букмекерів на матч Ліги 1
Легенда Реала – про дуель ПСЖ проти Баварії в 1/2 фіналу ЛЧ: Доведеться краще діяти в обороні
ПСЖ готовий попрощатись із капітаном команди – ЗМІ
Тренер ПСЖ – про поразку від Ліона: Ви ж хотіли, щоб чемпіонат був більш напруженим?
ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Ліону Яремчука у 30 турі Ліги 1

