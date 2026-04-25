Ліга 1. Дубль Яремчука приніс Ліону перемогу над Осером

Суботній ігровий день у французькій Лізі 1 стартував з матчу між Ліоном і Осером. Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у основі команди Паулу Фонсеки на матч і відзначився дублем. Ліону два голи Яремчука принесли перемогу з рахунком 3:2. Сам українець був замінений на 77 хвилині на Ніколаса Тальяфіко.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

31 тур, 25 квітня

Ліон – Осер – 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Яремчук, 1:1 – 35 Діоманде, 2:1 – 66 Толіссо, 3:1 – 71 Яремчук, 3:2 – 88 Око

Також у суботу, 25 квітня, відбудуться ще два матчі в рамках 31 туру французької Ліги 1.

20:00 Анже – ПСЖ

22:05 Тулуза – Монако

Напередодні тур відкривав матчі між Брестом і Лансом, який завершився бойовою нічиєю 3:3. Гостям у другому таймі вдалося відігратися з рахунку 0:3.