ПСЖ – Нант: прогноз букмекерів на матч Ліги 1

Букмекери визначилися з котируваннями на перенесений поєдинок 26 туру французької Ліги 1 сезону-2025/26, в якому ПСЖ вдома прийматиме Нант.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є столичний клуб, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,17. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 15,00, на нічию – 8,00.

Поєдинок відбудеться 22 квітня на "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 17 серпня 2025 року. Той матч став дебютним у складі парижан для Іллі Забарного та завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі ПСЖ є лідером чемпіонату Франції, маючи перевагу в одне очко від найближчого переслідувача та цю гру в запасі. Нант посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

