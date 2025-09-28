Це було досить легко: Забарний – про гол у ворота Осера

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний пояснив свій дебютний гол у переможному матчі чемпіонату Франції проти Осера (2:0).

Про це оборонець розповів у коментарі після гри.

"Мій гол? Це був стандарт. Кожен раз, коли ми отримуємо стандарт, це для нас можливість допомогти команді і забити, і саме це я і зробив. Насправді все було досить легко: Вітінья віддав пас, я побачив м'яч і зрозумів, що повинен забити.

Я думаю, що добре повернутися до гри, гідної лідера. Сьогодні ми показали чудовий результат. Є ще над чим працювати, але добре, що нам вдалося не пропустити гол, і тепер ми продовжуємо рухатися вперед", – сказав Забарний.