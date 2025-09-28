Це було досить легко: Забарний – про гол у ворота Осера
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний пояснив свій дебютний гол у переможному матчі чемпіонату Франції проти Осера (2:0).
Про це оборонець розповів у коментарі після гри.
"Мій гол? Це був стандарт. Кожен раз, коли ми отримуємо стандарт, це для нас можливість допомогти команді і забити, і саме це я і зробив. Насправді все було досить легко: Вітінья віддав пас, я побачив м'яч і зрозумів, що повинен забити.
Я думаю, що добре повернутися до гри, гідної лідера. Сьогодні ми показали чудовий результат. Є ще над чим працювати, але добре, що нам вдалося не пропустити гол, і тепер ми продовжуємо рухатися вперед", – сказав Забарний.
Ілля відіграв весь поєдинок і отримав оцінку 8,1 бала від статистичного порталу SofaScore.
Перемога дозволила паризькому колективу очолити турнірну таблицю Ліги 1, маючи в активі 15 балів.
Нагадаємо, оборонець дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 проти Нанта (перемога 1:0). Загалом на його рахунку вже 6 матчів за французький клуб. Контракт Іллі з ПСЖ розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси.