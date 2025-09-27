Забарний забив дебютний гол за ПСЖ у матчі Ліги 1 проти Осера

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний відзначився дебютним голом за французький ПСЖ у матчі шостого туру Ліги 1 проти Осера.

Українець забив на 32 хвилині, чудово замкнувши навіс на дальню стійку. Це був перший гол у зустрічі.

Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 проти Нанта (перемога 1:0). Контракт українського гравця з паризьким клубом розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.

За ПСЖ Забарний зіграв уже шість матчів (враховуючи цей). Для захисника це перша результативна дія за новий клуб. Загалом це лише третій гол українця за всі клуби в кар'єрі.