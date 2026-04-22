ПСЖ з дублем Кварацхелії розгромив Нант у перенесеному матчі 26 туру Ліги 1

У середу, 22 квітня, відбувся перенесений поєдинок 26 туру французької Ліги 1 сезону-2025/26, в якому ПСЖ вдома розгромив Нант.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі відкрив Кварацхелія, який реалізував пенальті на 13-й хвилині. Згодом Нант також відзначився голом, але його не зарахували через офсайд.

Під перерву Дуе подвоїв перевагу паризького клубу, а на старті другої половини зустрічі Кварацхелія засмутив вболівальників Нантра втретє, оформивши дубль.

У підсумку гості так нічим і не змогли відповісти до фінального свистка. Зазначимо, що український захисник парижан Ілля Забарний вийшов у старті та провів весь поєдинок.

Завдяки цьому успіху ПСЖ набрав 66 очок та на 4 бали відірвався від найближчого переслідувача в особі Ланса.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

26 тур, 22 квітня

ПСЖ – Нант 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Кварацхелія (пен), 2:0 – 37 Дуе, 3:0 – 50 Кварацхелія

Standings provided by Sofascore

