Любенович пояснив, чому вирішив залишитися у Минаї

Головний тренер закарпатського Миная Желько Любенович розповів, що залишився у клубі після розмови з керівництвом.

Його слова передає Український футбол.

"Ви самі знаєте, що виліт у Першу лігу став для нас першим ударом. Другий стався, коли придумали "Турнір чотирьох". Третій удар — розгром від Лівого берега (0:3). Можна сказати, що після цього потрапили в психологічну яму. Організація в клубі залишала бажати кращого, що підштовхнуло мене подати у відставку.

Перед грою з Прикарпаттям відбулася зустріч із президентом клубу тет-а-тет. Потім — з іншими керівниками клубу. Ми сіли, проаналізувати ситуацію. Зрозуміли всі помилки останніх двох місяців. Їх почали виправляти, що показує результат. Усі в клубі хочуть, щоб ФК Минай повернувся в елітний дивізіон", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні Желько подав заяву у відставку. Щоправда, її керівництво клубу не прийняло. І після наступного матчу він повідомив, що залишається у Минаї.

Любенович очолив закарпатців наприкінці грудня 2023 року. Під його керівництвом клуб провів весняну частину тогорічного чемпіонату України, але не зміг зберегти прописку в УПЛ, посівши 15 місце у підсумковому рейтингу.

На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.