Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

"Козаки йдуть": стало відомо, хто замінить Минай у Першій лізі

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 17:05
Козаки йдуть: стало відомо, хто замінить Минай у Першій лізі
СК Металург Запоріжжя

Металург Запоріжжя гратиме замість Минаю у Першій лізі.

Про це повідомила пресслужба запорізького клубу.

"Вчора ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя – і почули відповідь на важливе питання. Так. Ми приймаємо виклик. Так. Металург гратиме у Першій лізі. Козаки йдуть. А з ними – і новий Металург у Першу лігу", – таке повідомлення опублікував клуб у своїх соціальних мережах.

За підсумками стикових матчів Металург вилетів з Першої ліги в сезоні 2024/25. Нагадаємо, Минай оголосив що пропустить наступний сезон через фінансові труднощі.

Раніше Металург Запоріжжя презентував оновлений логотип і змінив абревіатуру у своїй назві.

Минай Чемпіонат України, Перша ліга Металург Запоріжжя

Минай

Зробимо все, щоб повернутися: Минай підтвердив пропуск наступного сезону
Каденко підтвердив плани Миная знятися з Першої ліги
Лівий берег підписав трьох гравців Миная
Один з футболістів Миная розповів про долю команди
Президент Ужгорода прокоментував інформацію про злиття з Минаєм

Останні новини