"Козаки йдуть": стало відомо, хто замінить Минай у Першій лізі

Металург Запоріжжя гратиме замість Минаю у Першій лізі.

Про це повідомила пресслужба запорізького клубу.

"Вчора ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя – і почули відповідь на важливе питання. Так. Ми приймаємо виклик. Так. Металург гратиме у Першій лізі. Козаки йдуть. А з ними – і новий Металург у Першу лігу", – таке повідомлення опублікував клуб у своїх соціальних мережах.

За підсумками стикових матчів Металург вилетів з Першої ліги в сезоні 2024/25. Нагадаємо, Минай оголосив що пропустить наступний сезон через фінансові труднощі.

Раніше Металург Запоріжжя презентував оновлений логотип і змінив абревіатуру у своїй назві.