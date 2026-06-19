Український півзахисник підписав контракт із грузинським клубом

Іберія-1999 оголосила про підписання українського півзахисника Ельдара Кулієва.

Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.

Про деталі угоди наразі нічого невідомо.

Попереднім клубом Кулієва буда азербайджанська Зіря, яка придбала його у Миная в лютому 2023 року. За цей час Ельдар провів 74 матчі, яких забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Напередодні стало відомо, що 19-річний український нападник Емполі Богдан Попов стане гравцем Аталанти.