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Український півзахисник підписав контракт із грузинським клубом

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 22:58
Український півзахисник підписав контракт із грузинським клубом
Ельдар Кулієв
ФК Минай

Іберія-1999 оголосила про підписання українського півзахисника Ельдара Кулієва.

Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.

Про деталі угоди наразі нічого невідомо.

Попереднім клубом Кулієва буда азербайджанська Зіря, яка придбала його у Миная в лютому 2023 року. За цей час Ельдар провів 74 матчі, яких забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Напередодні стало відомо, що 19-річний український нападник Емполі Богдан Попов стане гравцем Аталанти.

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