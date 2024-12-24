Тренер англійського клубу, в який сватають Забарного, заявив про потребу в зимових трансферах

Головний тренер англійського Тоттенгема Анге Постекоглу заявив, що команда потребує підсилення у зимове трансферне вікно.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми планували підсилення, так. Нам все ще трохи не вистачає гравців на кількох позиціях, і ми потребуємо підсилення. Ми все ще беремо участь у всіх змаганнях, тому спробуємо підписати гравців", – сказав наставник.

Раніше стало відомо, що Тоттенгем планує підписати Іллю Забарного. Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро.

Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Також захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Ілля повністю відіграв усі 17 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 38 мільйонів євро, контракт діє до літа 2029 року.