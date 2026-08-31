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Мудрик погодився на перехід до Тоттенгема – журналіст

Олександр Булава — 31 серпня 2026, 21:06
Мудрик погодився на перехід до Тоттенгема – журналіст
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може до завершення літнього трансферного вікна перейти в Тоттенгем на правах оренди.

Про це повідомляє The Athletic.

"Шпори" вже надіслали Челсі запит щодо оренди 25-річного футболіста. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, переговори між клубами перебувають на просунутій стадії. Сам Мудрик уже дав згоду на перехід.

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі добре знає сильні сторони українця ще з часів спільної роботи в донецькому Шахтарі та залишається його великим шанувальником. Під керівництвом італійського фахівця Мудрик забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше Челсі розглядав кілька варіантів продовження кар'єри для Мудрика, який має інтерес з боку клубів Англії та континентальної Європи. Серед них були Лідс та французький Страсбург.

Нагадаємо, що українець встиг взяти участь у трьох контрольних матчах "синіх" після відбуття дискваліфікації. Пізніше стало відомо, що Мудрик отримав новий ігровий номер – 33-й. Утім, водночас лондонські ЗМІ стверджують, що український футболіст із низкою інших гравців тренується окремо від першої команди Челсі, оскільки клуб хоче з ними всіма попрощатися у це літнє трансферне вікно.

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