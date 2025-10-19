Тренер Епіцентра: Відверто – у деяких матчах судді зіграли не на нашу користь

Головний тренер новачка УПЛ Епіцентра Сергій Нагорняк розповів, що у деяких матчах Української Прем'єр-ліги команда програла через рішення суддів.

Його слова передає пресслужба Карпат.

"У кожній нашій грі були індивідуальні помилки, хвилювання. За грою ми нікому не програли. Навіть Динамо, коли 1:4 поступились. Там були індивідуальні помилки. Був трилер з Кривбасом (4:5). Відверто – у деяких матчах і судді зіграли не на нашу користь. Для будь-якої команди це важливо", – сказав Нагорняк.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, Епіцентр переграв Карпати з рахунком 3:1 в межах 9-го туру чемпіонату України. Завдяки цій перемозі клуб піднявся з останнього місця та зрівнявся по очках з Рухом, скинувши на дно таблиці СК Полтава.

Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.