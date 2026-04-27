Потрібно працювати над класом: Шандрук – про поразку від Зорі

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук підсумував поразку від луганської Зорі (0:2) у матчі 25 туру чемпіонату України.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Ми нічого нового не побачили у виконанні Зорі. Але показову роль на футбольному полі зіграв клас гравців Зорі. Ми сьогодні зробили ротацію: і планову, і вимушену. Дали шанс молоді себе проявити. І нам ще потрібно працювати над цим класом", – сказав він.

Також тренер пояснив відсутність Ігоря Харатіна та вимушені заміни Гільєрме та Ціпота.

"Відсутність Ігоря Харатіна? Не погоджуся, що в нас просідала опорна зона. Грали компактно, мали свої контратаки. Але так, Ігоря Харатіна не вистачало сьогодні.

Заміни Гільєрме Баїї і Кая Ціпота були вимушеними. Вже завтра знатимемо, наскільки серйозні ці ушкодження", – зазначив Шандрук.