Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олександр Булава — 27 квітня 2026, 19:14
Потрібно працювати над класом: Шандрук – про поразку від Зорі
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук підсумував поразку від луганської Зорі (0:2) у матчі 25 туру чемпіонату України.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Ми нічого нового не побачили у виконанні Зорі. Але показову роль на футбольному полі зіграв клас гравців Зорі. Ми сьогодні зробили ротацію: і планову, і вимушену. Дали шанс молоді себе проявити. І нам ще потрібно працювати над цим класом", – сказав він.

Також тренер пояснив відсутність Ігоря Харатіна та вимушені заміни Гільєрме та Ціпота.

"Відсутність Ігоря Харатіна? Не погоджуся, що в нас просідала опорна зона. Грали компактно, мали свої контратаки. Але так, Ігоря Харатіна не вистачало сьогодні.

Заміни Гільєрме Баїї і Кая Ціпота були вимушеними. Вже завтра знатимемо, наскільки серйозні ці ушкодження", – зазначив Шандрук.

Верес перервав свою п'ятиматчеву безпрограшну серію у поєдинках з луганською Зорею. Наступний матч команда зіграє 2 травня проти Епіцентра.

Раніше повідомлялося, що на фронті ліквідували ексфутболіста УПЛ, який воював проти України.

Зоря переграла Верес у заключному матчі 25 туру УПЛ
Використали свої моменти: Харатін – про перемогу над Олександрією
Можна було раніше закрити гру: наставник Вереса – про перемогу над Олександрією у 24 турі УПЛ
Це ветеранський футбол: Шаран розкритикував гравців Олександрії за поразку від Вереса
Верес розгромив Олександрію в 24 турі УПЛ

Останні новини