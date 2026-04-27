Перемогли по ділу: Скрипник – про перемогу над Вересом

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вважає, що його команда заслужила перемогу над Вересом (2:0) у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Перемогли сьогодні по ділу. В суперника моментів практично не було. Важливо було не пропустити. У нас було більше шансів, по грі виглядали пристойно. Звичайно, завжди хочеться якісніше грати, але перемога є перемога", – заявив він.

Також фахівець пояснив зміну схеми на матч з Вересом.

"Трохи змінили схему. Якщо перемогли, значить все зробили вірно. Це не каже про те, що ми будемо грати тільки так, як сьогодні, в плані схеми. В наш час треба бути варіативним та вміти грати по різному. Останні три дні працювали інтенсивно. Готувалися до матчу проти Вереса. Вітаю команду з перемогою. Йдемо далі", – підсумував Скрипник.

Зоря посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості, маючи в активі 35 очок. Наступний матч команда зіграє 4 травня проти Руха.

