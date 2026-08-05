Костюк назвав кадрові втрати Динамо перед матчем з Карабахом

Головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав гравців киян, які не зможуть зіграти у матчі з Карабахом у межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Його слова передає пресслужба клубу.

На першу гру не буде доступний Костянтин Вівчаренко, який все ще відновлюється від травми.

"Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов наразі відновлюються в Києві. Микола Михайленко не тренується в загальній групі, також проходить відновлення. Усі інші гравці перебувають у загальній групі та готуються до матчу", – заявив Костюк.

Зазначимо, що перший поєдинок між командами відбудеться 6 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.