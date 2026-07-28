Вівчаренко переніс операцію в Барселоні: захиснику Динамо зробили артроскопію колінного суглоба

Лівому захиснику київського Динамо Костянтину Вівчаренку провели операцію в Барселоні.

Про це розповів головний лікар "біло-синіх" Андрій Шморгун.

24-річний оборонець травмував коліно у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти румунської Університаті Клуж.

"Минулої п'ятниці Костянтину Вівчаренку була проведена артроскопія колінного суглоба. Операцію в Барселоні виконав професор Рамон Кугат. Разом із нашим футболістом перебував клубний лікар Ігор Конівець", – розповів Шморгун.

Після повернення до Києва захисник розпочне реабілітацію на клубній базі Динамо. Він проходитиме відновлювальні процедури та фізіотерапію, займатиметься в реабілітаційному залі та виконуватиме комплекс спеціальних вправ. Терміни відновлення не вказуються.

У минулому сезоні-2025/26 Вівчаренко провів 29 поєдинків в усіх турнірах за Динамо, у яких відзначився 4 асистами. Також став із киянами переможцем Кубку України.

Напередодні Динамо в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи програло ПАОКу з рахунком 2:3.